BURAK Yılmaz’ın kamp döneminde sakatlanması Beşiktaş’ta hesapları alt üst ederken yönetim forvet transferi için çalışmalara başladı. Udinese ile oynanan hazırlık maçında ayak tarak kemiğinde çatlak oluşan Burak’ın 1 ay kadar sahalardan uzak kalması beklenirken Kartal’ın elinde santrfor olarak yalnızca Umut Nayir kaldı. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen yönetim de Burak’ın yokluğunu doldurmak ve kadroyu da güçlendirme adına temaslara başladı. Asbaşkan Umut Güner yönetimindeki transfer komitesi İngiltere, İspanya ve Fransa’dan golcü arayışına girdi. Siyah beyazlıların gündemindeki isimse Fernando Llorente...

‘Sisteme uyanı alacağız’

Siyah beyazlıların iki sezon önce de talip olduğu ancak o dönem alamadığı 34 yaşındaki forvet için yönetim, Tottenham ile olan sözleşmesi biten İspanyol golcünün menajeriyle temasa geçti. Geçen sezon İngiliz ekibinde sadece 11 maçta ilk 11’de şans bulabilen 1.95’lik dev forvetin, hem Avrupa kupalarına katılan hem de düzenli forma giyebileceği bir takım istediği bu nedenle siyah beyazlıların şansının yüksek olduğu kaydedildi. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen B planlarının bulunduğunu belirten Yönetici Ahmet Kavalcı hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak “Şu anda scout ekibimizin uzun süredir izlediği 4 forveti yakın takibe aldık. Abdullah hocamızın sistemine uyan golcüyü kadromuza katacağız” dedi.