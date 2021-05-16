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Beşiktaş'ta hedef çifte kupa

Uzun bir maratonun ardından mutlu sona ulaşan Beşiktaş ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'yi geride bıraktı, ligde şampiyonluk yaşadı.

16 Mayıs 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta hedef çifte kupa

Son olarak 2016-2017 sezonunda zafere ulaşan Kara Kartal tarihinde 16. kez Süper Lig'in en büyüğü oldu. Yoğun bir mücadele sonunda İzmir'de takılmayarak şampiyonluğu kazanan ve büyük sevinç yaşayan Siyah-Beyazlılar vakit kaybetmeden gözünü Türkiye Kupası'na dikti. Sezonu çifte zaferle tamamlamak isteyen Siyah-Beyazlı ekip, salı günü Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. Kara Kartal'da hedef İzmir'de tarafsız sahada oynanacak finalde Akdeniz ekibini devirip, lig şampiyonluğunu, Türkiye Kupası'yla taçlandırmak. Daha önce bu kupayı 9 kez müzesine götüren Beşiktaş, 10'uncusu için büyük bir motivasyonla Kırmızı-Beyazlılar'ı yıkmakta kararlı...

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