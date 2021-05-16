Son olarak 2016-2017 sezonunda zafere ulaşan Kara Kartal tarihinde 16. kez Süper Lig'in en büyüğü oldu. Yoğun bir mücadele sonunda İzmir'de takılmayarak şampiyonluğu kazanan ve büyük sevinç yaşayan Siyah-Beyazlılar vakit kaybetmeden gözünü Türkiye Kupası'na dikti. Sezonu çifte zaferle tamamlamak isteyen Siyah-Beyazlı ekip, salı günü Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. Kara Kartal'da hedef İzmir'de tarafsız sahada oynanacak finalde Akdeniz ekibini devirip, lig şampiyonluğunu, Türkiye Kupası'yla taçlandırmak. Daha önce bu kupayı 9 kez müzesine götüren Beşiktaş, 10'uncusu için büyük bir motivasyonla Kırmızı-Beyazlılar'ı yıkmakta kararlı...