MENÜ

Beşiktaş'ta hedef 30 puan

Altay maçını kazanarak kötü gidişatını sonlandıran Beşiktaş'ta yeni hedef belirlendi. Siyah-Beyazlılar, son 12 maçta en az 30 puan hedefliyor.

24 Şubat 2022, Perşembe 09:23 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta hedef 30 puan

Süper Lig'de üç maç üst üste sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş , bu serisini geçen hafta Altay karşısında bozmuş ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puan hasretine son vermişti. Bu galibiyetin ardından Siyah-Beyazlılar'da ise yeni hedef belirlendi. Kara Kartal, ligde oynanacak olan son 12 maçtan en az 30 puan çıkarmayı planlıyor. Bunun için ilk adım ise Sivasspor deplasmanında atılacak.

SERİ BAŞLAYACAK

Rakibini deplasmanda yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefl eyen Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli de bunu öğrencilerine her idmanda hatırlatıyor. Karaveli'nin Sivas'ın ardından oynanacak olan Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor maçlarından en az 10 puan alarak milli araya girmek girmek istediği öğrenildi. Kartal, milli ara sonrasında ise lider Trabzonspor 'a konuk olacak.

Öte yandan Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. (Akşam)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...