Süper Lig'de üç maç üst üste sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş , bu serisini geçen hafta Altay karşısında bozmuş ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puan hasretine son vermişti. Bu galibiyetin ardından Siyah-Beyazlılar'da ise yeni hedef belirlendi. Kara Kartal, ligde oynanacak olan son 12 maçtan en az 30 puan çıkarmayı planlıyor. Bunun için ilk adım ise Sivasspor deplasmanında atılacak.

SERİ BAŞLAYACAK

Rakibini deplasmanda yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefl eyen Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli de bunu öğrencilerine her idmanda hatırlatıyor. Karaveli'nin Sivas'ın ardından oynanacak olan Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor maçlarından en az 10 puan alarak milli araya girmek girmek istediği öğrenildi. Kartal, milli ara sonrasında ise lider Trabzonspor 'a konuk olacak.

Öte yandan Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. (Akşam)