Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Galatasaray’ı 1-0’lık skorla geçerek son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı başaran Siyah-Beyazlılar, moral depolamıştı. Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan teknik direktör Şenol Güneş’in, ilk yarının sonuna kadar oynayacakları 4 karşılaşma öncesinde planlarını oyuncularına aktardığı öğrenildi.

Ligde yarın akşam Alanyaspor’la deplasmanda oynayacakları maçla birlikte kazanmaya devam etmeleri gerektiğini kaydeden Güneş, “Galatasaray derbisini kazanıp kazanma serimize devam ettik. Şimdi yeni hedefimiz ilk yarının sonuna kadar oynayacağımız 4 maçtan da galip ayrılmak... Bunu başaracak güce sahibiz” dediği öğrenildi.

‘Bahane üretmek yok’

Tecrübeli hocanın, sözlerinin devamında ise, “4 maçta 12 puan alırsak devre arasına 2 kulvarda da istediğiz konumda gidebiliriz. Bu da ikinci yarı öncesinde özellikle ligde motivasyonumuzu artırır ve rakiplerimiz üzerinde psikolojik üstünlüğü elde etmiş oluruz. Eksiklerimiz var. Ancak eksik arkadaşların yerini dolduracak oyuncular da var... Bahane üretmeden 4’te 4 yapıp ligde şampiyonluk yolunda, Avrupa’da da hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir atak yapacağız” ifadelerini kullandı.