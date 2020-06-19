Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi.

Pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için akşam saatlerinde Denizli’ye gidecek.