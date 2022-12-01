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Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

Beşiktaş, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

01 Aralık 2022, Perşembe 19:14 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

Beşiktaş , Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig 'e verilen arada hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.

İSTANBUL,(DHA)


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