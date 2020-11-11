Kartal’ın son şampiyonluğunda kadroda yer alan Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra Vincent Aboubakar, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Josef de Souza ve Bernard Mensah geride kalan dönemde beklentileri karşılayamadı.

Oğuzhan ve Ljajic şimdiye kadar gol ve asist katkısı yapamadı. Aboubakar ise tek golünü penaltıdan attı. Gökhan Töre, Josef, Mensah ve N’Koudou da istikrar sıkıntısı yaşadı. Gökhan ve Mensah birer gol kaydederken, Josef hücuma katkı veremedi. N’Koudou ise sakatlığı yüzünden bu sezon sadece PAOK maçında forma giyebildi.

Savunma eleştirilere maruz kaldı

Beşiktaş’ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu da yediği gollerle eleştiri topladı. Geçen sezon ortasında Karius’un ayrılmasıyla şans bulmaya başlayan Ersin, 8 maçta 8 gol yemişti. Genç eldiven bu sezon ise 8 karşılaşmada kalesinde tam 13 gol gördü. Ersin’in yanı sıra Vida, Welinton, Montero ve N’Sakala da performanslarıyla eleştirilere maruz kaldı.