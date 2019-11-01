Beşiktaş'ta son dakika haberi: Birikmiş maaşlarının ödenmesini bekleyen Beşiktaş çalışanları bugün sabah saatlerinde büyük bir hayal kırıklığıyla güne başladı.

Yeni dönemle birlikte kasaya ciddi bir miktarda para koyacağını ve birikmiş personel ödemelerinin yapılacağının sözünü veren yeni başkan Ahmet Nur Çebi geride kalan 2 haftalık süreçte sadece futbol takımının ve futbol şubede çalışan personelin alacaklarını ödedi.

Ödemelerin borçların tamamını kapsamadığı ve hala bazı futbolcuların ciddi bir miktarda ödeme beklediği iddiası var. Asıl problem ise kulüp çalışanları ve amatör şubelerde yaşanıyor.

Orman döneminin artçıları!

Fikret Orman döneminde ciddi sıkıntılar yaşayan personel, Ahmet Nur Çebi'nin seçim öncesi verdiği sözlere bel bağladı ama umduğunu bulamadı. Halen Vodafone Park'taki kulüp binasında çalışan personel 4, amatör şubelerde çalışan personel ise 5 aydır maaş bekliyor. Hafta içinde medyada çıkan 'Maaşlar ödenecek' haberleriyle heyecanlanan personel ise beklediğini bulamadı.

Sadece 1 maaş ödendi

Banka hesaplarında tüm alacaklarının ödendiğini görmeyi bekleyen personel, sadece 1 maaş yatacak haberiyle yıkıldı. Amatör şube çalışanlarının haziran maaşları, kulüp çalışanlarının ise temmuz maaşları hesaplara yatırıldı.

Kulüpte evine haciz giden, çocuğunu okula göndermekte zorlanan hatta işe gidecek yol parasını bulamayan çalışanlar olduğu iddia ediliyor.