Süper Lig 'de Beşiktaş son dört maçtan 1 galibiyet alıp 3 maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Özellikle Trabzonspor maçında alınan beraberliğin ardından taraftarlar Fransız çalıştırıcıyı eleştirmişti. İşte detaylar...

İSTİFA VE SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATI

10. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş, iki kez geriye düşmesine rağmen maçı 2-2 berabere bitirmişti. Beşiktaş'ın gollerini Larsen(KK) ve Cenk Tosun atarken Trabzonspor'un gollerini Maxi Lopez ve Trezeguet atmıştı. Mücadelenin son dakikasında Yusuf Yazıcı kırmızı kart görmüştü.Mücadelenin sona ermesinin ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Fransız Teknik Direktör Ismael'i istifaya çağırdı ve eski Teknik Direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

SOSYAL MEDYADA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

Maçın sonunda sosyal medyada da Ismael'e büyük tepki vardı. Oynatılan futboldan memnun olmayan taraftarlar 2 şampiyonluk yaşadıkları ve şu an boşta olan Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi gerektiğini savundu.

ÇEBİ 'ISMAEL GÖREVDE KALACAK' DEMİŞTİ

Maçtan önce sponsorluk anlaşmasında soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Valerien Ismael'e çok güveniyorum. Kendisinde birçok artı özellikler var. Kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kazanma isteğindeyim. Ismael ile bu sezon şampiyonluğu kazanmayı planladım, plan çerçevesinde gidiyorum. Valerien Ismael ile ilgili fikrimde bir değişiklik yok. Fikir değiştirmem için bir durum da söz konusu değil.

Seçimden 3 ay sonra Beşiktaş'ın hocasıyla zor duruma düşürülerek yönetimin istifasını bekleyenler, boşa bekliyor. 3 yıl bekleyecekler. Ben hocamla sözleşmesi süresince devam edeceğim' demişti. Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.

10 MAÇTA 19 PUAN

Trabzonspor maçı, Valerien Ismael’in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu 18 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.

BU MAÇ NEFES KESER

Gazetemizin muhabiri Orhan Yıldırım, Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Orhan Yıldırım'ın Hatayspor-Beşiktaş maçı öncesi verdiği detaylar...

"Beşiktaş, telafi peşinde. Zirve yarışına tutunmak isteyen Kartal ile ligde kalmaya çalışan Güney ekibinin zorlu mücadelesi nefesleri kesecek. Her hattı ile maç öncesi favori olan Beşiktaş’ın, büyük sürprize maruz kalmazsa 3 puan alması yüksek ihtimal!"

Şampiyonluk yarışında olduğu rakiplerine karşı evinde 4 puan bırakan Beşiktaş, Hatay deplasmanında telafi peşinde. Zirve yarışına tutunmak isteyen Kartal ile ligde kalmaya çalışan Güney ekibinin zorlu mücadelesi nefesleri kesecek gibi. Sakatlıklardan yana sıkıntı çeken Ismael, kritik sınav öncesi her türlü sistemi denedi. Yoğun ve yüksek tempoda maça hazırlanan Siyah-Beyazlılar galibiyet istiyor. Sadece hücum futbolu ve golü düşünecek olan takımda, kadrodaki her oyuncu yüzde yüz hazır olarak forma bekliyor. Ghezzal, Emrecan ve Saiss sakatlıkları yüzünden kadroda yoklar. Weghorst tedavi sürecini kısalttı. Ancak Hollandalı yıldızın 11 oynaması belirsizliğini koruyor. Her ne kadar iğne olup takım ile sahaya çıkmayı istese de teknik ekip fazla riske etmekten çekiniyor. Bu yüzden yıldız futbolcu hamle ismi olarak öne çıkıyor.

ALLİ-GEDSON KARARSIZLIĞI

Beşiktaş, orta alanda yaşadığı form düşüklüğü yüzünden skora gitmekte zorlanıyor. Merkez orta sahada forma giyen; Souza, Salih, Gedson benzer özelliklere sahip oyuncular. Dele Alli; teknik, yaratıcı, aralara ve savunma arkasına iyi paslar atıp, kanatları ve doğal olarak, santrforu oyuna sokma yeteneğine sahip. İngiliz futbolcu geride kalan maçlarda bu farklı ama bilinen yeteneklerini sahaya pek yansıtmadı. Ismael, Alli ile Gedson arasında maç saati 11 için karar verecek.

YEDEKLERİN MAÇI

Cenk Tosun ve Muleka için bu maç çok farklı anlam ifade ediyor. Eksiklerin yerine forma giymeleri beklenen iki yıldızın ortaya koyacağı performans, puan ve kendileri için belirleyici olacak. Her hattı ile maç öncesi favori olan Beşiktaş’ın, büyük sürprize maruz kalmazsa üç puan alması yüksek ihtimal. Yanlış kadro tercihi ve hamlelerin yarattığı ‘ikram goller’ devam ederse de, rakibine altın değerinde puanlar kaptırır.