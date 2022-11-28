Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , kadrosunda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde yapacağı hamlelere ilişkin hareketli bir süreç geçiriyor. Beşiktaş, üç önemli ismin transferi adına önemli girişimlerde bulunuyor.

Siyah-Beyazlılar tam gaz...

Süper Lig’e Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon ve saha çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ilk idman, 1.5 saat sürdü.

Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada pas ve taktiksel çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Akşam idmanı ise basına açık yapıldı ve takım, taktik antrenman yaptı.

Umut Meraş’ın forma umudu...

Arthur Masuaku ile devre arasında yolları ayırması beklenen Beşiktaş’ta gözler sol bekteki isimlere çevrildi. Kongolu oyuncuyu hem performans düşüklüğü hem de zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle kadroda düşünmeyen Siyah-Beyazlılar’da Umut Meraş forma için en büyük aday haline geldi.

Umut, Valerien Ismael döneminde sadece 5 maçta oyuna sonradan girip 43 dakika süre almıştı. Takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli futbolcu, Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte görev alabileceğine inanıyor.

Sol bekte Höjer girişimi!

Dünya Kupası’na verilen aranın ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sol bek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar scout listesinde yer alan Danimarkalı sol beke yöneldi. Kartal, Sparta Prag forması giyen Casper Höjer’i istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın da scout listesinde olduğu belirtildi.

Höjer, Sparta Prag formasıyla bu sezon 15 maça çıktı; 2 gol ve 8 asistle oynadı. Yıldız sol bekin takımı ile sözleşmesi 2024’te sona erecek.

Kerem Atakan’a büyük ilgi

Dünya Kupası arasında takımdaki eksikleri gidermeye odaklanan Şenol Güneş, Valerien Ismael döneminde unutulan isimleri de hayata döndürmeyi amaçlıyor. Sezon başında Sivasspor’dan 1.4 milyon Euro bonservisle alınan Kerem Atakan Kesgin de bunlardan birisi...

22 yaşındaki futbolcu, Ismael döneminde sadece Sivasspor karşısında 13 dakika şans bulmuştu. Tecrübeli hoca, orta sahadaki verimsizliği alternatif isimleri de rekabete dahil ederek gidermeyi hedeflerken Kerem Atakan ile de yakından ilgileniyor.

Takuma Asano puana yetmedi

Kara Kartal’ın transfer hedefleri arasında yer alan Japon hücumcu Takuma Asano, ülkesinin dün Kosta Rika’yla oynadığı maça yedek kulübesinde başladı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadeleye ikinci yarı itibariyle dahil olan Bochum’lu kanat oyuncusu, takımının hücum hattına büyük enerji kattı. Santrfor hattına sık sık pas servisleri yapan Asano, birçok pozisyonda da rakip kalede tehlike yarattı ancak Japonya’nın maçtan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılmasına engel olamadı.

VARAN 1 - Chelsea’den Ziyech’e onay çıktı

Siyah-Beyazlılar, bir süredir girişimlerde bulunduğu Faslı yıldızın transferi için önemli bir adım attı. Kara Kartal, Hakim Ziyech’i sezon sonuna kadar kiralamak için Chelsea’yi ikna etti. İngiliz kulübüyle maliyet konusunda pazarlıklar başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde ara transfer döneminde önemli bir yapılanmaya imza atacak olan Kara Kartal’da gözler gelecek isimlere çevrildi. Yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Hakim Ziyech için önemli bir gelişme kaydetti.

Faslı hücum oyuncusunun kulübü Chelsea’yle menajerler aracılığıyla ilk teması kuran yönetim, sezon sonuna kadar kiralama önerisi için İngiliz devinden olumlu geri dönüş aldı. Yönetimin, bu gelişmenin ardından oyuncuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralama artı yıldız ismin maaşının yarısını ödemeyi Maviler’e önerdiği kaydedildi.

Opsiyonu taksitler halinde...

Fas formasıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden Hakim Ziyech’in kiralanması halinde sözleşmesine satın alma opsiyonu da ekletmeyi amaçlayan idareciler, kiralama şartlarında anlaşma sağlanması sonrasında bu konuda düğmeye basacak.

Beşiktaşlı yöneticilerin, piyasa değeri 17 milyon Euro seviyesinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonunu da taksitli halde önermesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım

VARAN 2 – Samet için Javi Montero

Kara Kartal, Samet Akaydın yarışına dahil oldu! Yönetim, tecrübeli stoper için Adana Demirspor’a Javi Montero artı bir miktar para önerisinde bulunacak. Yönetim, birçok talibi olan Samet’e Beşiktaş forması giydirmek için hızlı davranmayı amaçlıyor!

Siyah-Beyazlılar’da Valerien Ismael’in gönderilmesi sonrasında göreve gelen Şenol Güneş, ilk olarak savunma hattındaki sorunların çözülmesi gerektiğini söylemişti. Bu doğrultuda stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan yönetim; Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan gibi isimleri gündemine almıştı. Ancak 2 önemli futbolcu konusunda henüz bir gelişme kaydedemeyen Siyah-Beyazlılar, gözünü Adana Demirspor’a dikti!

Demirspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından A Milli Takım’a kadar yükselen Samet Akaydın, artık Kara Kartal’ın da radarında... 28 yaşındaki stoper için teklifini de hazırlayan yönetim, Akdeniz temsilcisine yeni hafta içerisinde zaman geçmeden iletecek.

4 büyüklerin hedefinde

Beşiktaş Kulübü’nün, 28 yaşındaki stoper için Adana Demirspor’a, Javi Montero artı bir miktar para önerisinde bulunacağı kaydedildi. Galatasaray , Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da radarında bulunan deneyimli oyuncu için Demirspor’un vereceği karar merakla bekleniyor.

Beşiktaş Yönetimi, transfer sezonunun son gününde Demirspor’un bir diğer stoperi Tayyip Talha Sanuç’u da takımına kazandırmıştı.

Orhan Yıldırım

VARAN 3 – Onur Bulut radara girdi!

Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediğini basın toplantısında açıkladığı Kayserisporlu sağ bek için çalışmalar başladı. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için Kayseri’nin kapısını çalacak. Ocak ayında transfer tamamlanmazsa hedef, Onur’u sezon sonu bedelsiz almak!

Türk Futbolu’nun son dönemde önemli çıkış yaşayan isimlerinden biri de Onur Bulut olmuştu. Deneyimli oyuncu, Kayserispor formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı görüntü sonrasında A Milli Takım’a kadar yükselmişti.

Başarılı sağ bek için geçen hafta açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Onur Bulut başarılı bir oyuncu, burada olmasını isterim. Onur çok değerli ve Türkiye’nin en iyi beklerinden birisi” ifadelerini kullanmıştı. Başarılı hocanın istediğini direkt olarak belirttiği futbolcu için Siyah-Beyazlı idareciler an itibariyle devreye girdi.

Sözleşme yenilemeyecek

Kulübü Kayserispor’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur, kontrat yenilemeyi düşünmüyor.

28 yaşındaki futbolcu için Kayserispor’un kapısını çalacak olan Kara Kartal, Sarı-Kırmızılılar’la anlaşırsa transferi Ocak ayında tamamlamayı planlıyor. Ancak aksi halde transferin sezon sonunda ve bedelsiz olarak tamamlanması bekleniyor.

Gökmen Özcan