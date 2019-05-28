Tolga Zengin, Gökhan Töre, Adriano ve Kagawa ile yolların ayrıldığı siyah beyazlı kulüpte, Medel, Lens, Larin ve Mirin’in menajerleri ile de görüşülüp kulüp bulmaları istenecek.

Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi’nin, teknik direktör sorununu çözer çözmez ilk işi, takımdan gönderilecek oyuncuları açıklamak olacak. Transfer komitesi, sözleşmesi biten kaleci Tolga Zengin, Gökhan Töre, Shinji Kagawa ve Adriano ile yolları ayırdıklarını belirtirken yeni gelecek teknik direktörün transfer listesine göre hareket edeceklerini açıkladı.

PEKTEMEK BELİRSİZLİĞİ

Beşiktaş’ta uzun süredir yedek kulübesinde olan Mustafa Pektemek’in de sözleşmesi bitti ancak takımda kalıp kalmayacağı konusunda yeni teknik direktörün karar vereceği öğrenildi. Bazı yöneticilerin Pektemek’in kalması konusunda ısrarcı olduğu ileri sürüldü. Siyah beyazlı yönetim, geride kalan sezonda kötü performans gösteren Medel, Larin, Lens ve Mirin’in menajerlerini ise İstanbul’a çağırdı. Yönetim, menajerlerden oyuncularına kulüp bulmalarını isteyecek. Medel’in İtalya ve Almanya’dan gelen teklifleri incelediği ve kulüple anlaşma durumuna göre ayrılacağı ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet