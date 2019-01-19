Ara transfer döneminde kadrosunu Burak Yılmaz ve Isımat Mirin’le güçlendiren Siyah- Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda sağ bek hattını güçlendirmek için de çalışma başlatmıştı. İtalya Serie A ekibi Sampdoria’nın Polonyalı yıldızı Bartosz Bereszynski’yi ilk hedef olarak belirleyen Beşiktaş Yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu için hem oyuncunun kulübü hem de menaceriyle görüşme yapmıştı. Yapılan pazarlıklarda Sampdoria’nın isteği ile Beşiktaş’ın önerdiği rakamların arasında büyük fark olması sonrasında Siyah-Beyazlılar, son olarak satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunup alternatif isimleri yönelmişti.

Tapusu Barça’da ama...

Bu doğrultuda Sivasspor’un Katalan devi Barcelona’dan kiraladığı Douglas Pereira için harekete geçen Kara Kartal, 28 yaşındaki futbolcuyu kulübünden koparmaya çalışıyor. Barcelona’yla olan kontratı sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncunun, Sivasspor’un ikna edilmesi halinde Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Douglas, Sivasspor formasıyla bu sezon 15 maça çıkıp 2 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.