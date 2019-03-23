Kara Kartal’da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları başladı. Beşiktaş Yönetimi’nin geçen dönem de kulübün gündemine gelen Fransa Lig 1 ekibi Dijon’un Tunuslu sol beki Oussama Haddadi’yi hedefleri arasına eklediği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu Dijon’da bu sezon 30 karşılaşmaya çıkıp 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Siyah- Beyazlılar’ın sezon sonu kontratı bitecek Haddadi’yi bedel ödemeden almayı planladığı kaydedildi.

Monaco’nun takibinde

Fransa Lig 1’den Monaco ve Portekiz Ligi’nden de Sporting Lizbon’un takibinde bulunan Haddadi’nin kariyerine başka bir kulüple devam etmeyi planladığı bildirildi. Savunma hattında çok yönlü bir oyuncu olan Haddadi, sol bek bölgesine ek olarak görev verilmesi halinde stoperde de forma giyebiliyor. Tecrübeli isim ek olarak Tunus Milli Takımı’nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

Haddadi kimdir?

Doğum Tarihi: 28.01.1992

Ülkesi: Tunus Yaşı: 27

Boyu: 1,88

Kilo: 78

Mevkii: Sol bek, stoper

Kulübü: Dijon

Oynadığı takım: C. Africain

Gökmen Özcan