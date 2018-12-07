Beşiktaş'ta Güven yine görev başında olacak

Siyah-Beyazlılar’ın genç yıldızı Güven Yalçın, bu akşamki Alanyaspor karşılaşmasına da ilk 11’de başlayacak. Son karşılaşmalardaki performansıyla beğeni yaratan 19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın gol yükünü sırtlanacak.

07 Aralık 2018, Cuma 06:04
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Beşiktaş'ta Güven yine görev başında olacak

Beşiktaş formasıyla son haftalarda sergilediği başarılı performansla teknik direktör Şenol Güneş’in beğenisini kazanan Güven Yalçın, etkili futbolunun karşılığını almaya devam ediyor... Kara Kartal’ın Sivasspor, Ankaragücü ile Galatasaray karşılaşmalarına ilk 11’de başlayan ve bu 3 maçta 2 gol, 1 asistlik görüntü ortaya koyan 19 yaşındaki oyuncu, bu akşam Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak lig karşılaşmasına da ilk 11’de başlayacak.

Hücum 4’lüsü belli

Teknik direktör Şenol Güneş’in, hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında Vagner Love ile Cyle Larin’in performansından memnun kalmadığı ek olarak Güven’in de hırslı görüntüsünü göz önünde bulunarak formayı genç isme vermeye karar verdiği bildirildi. Öte yandan Güneş’in, Jeremain Lens’in sakatlığı sebebiyle yokluğunda hücum hattını; Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın dörtlüsü üzerine kuracağı öğrenildi.

Gökmen Özcan

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