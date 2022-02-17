Beşiktaş Kulübü’nün sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için görüşmelerde bulunduğu Güven Yalçın için sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılmıştı. Milli futbolcunun kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istemediği iddiası, menaceri Ersin Akan tarafından, “İddialar gerçeği yansıtmıyor. Güven’in yeni sözleşmesi konusunda Beşiktaş’la görüşmelerimiz devam ediyor” sözleriyle yalanlanmıştı. Tarafların maaş konusunda pazarlıklarına devam ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.