Kara Kartal’a geçen sezonun başında katılan Güven Yalçın, ortaya koyduğu başarılı görüntüyle dikkat çekmişti.

Ancak bu dönemki görüntüsüyle beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki golcü, pandemi süreci sonrasında kaldığı yerden devam eden Süper Lig’deki ilk maçındaki performansıyla taraftarını üzdü. Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan ve etkisiz kalması sebebiyle ikinci yarıda oyundan alınan Güven’e, teknik ekipten ekstra idman programı verildiği öğrenildi. Pandemi sürecinde tam 7 kilo alan genç oyuncuya özel antrenman çalışmasına ek olarak bir de kulübün diyetisyeni tarafından özel yemek programı hazırlandığı kaydedildi. Normal kilosu 77 olan Güven’in, sezon sonuna kadar tekrar bu seviyeye getirilmesi amaçlanıyor.

5 milyon Euro isteniyor

Fransız ekiplerinden; Nimes ve Bordeaux’un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş Yönetimi’nin 5 milyon Euro’luk bonservis talebi geçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için Siyah- Beyazlılar’a son olarak 2.5 milyon Euro’luk öneride bulunduğu konuşuluyor.