Kayserispor 2-1 öndeyken Beşiktaş 'ta çok kritik bir değişiklik oldu. 74’te Cyle Larin oyundan alındı ve yerine Güven Yalçın sahaya sürüldü. Güven, bir anda Beşiktaş'ı hareketlendirdi. Güven, önce 84'te daha sonra da 89. dakikada Batshuayi'ye iki asist birden yaparak maçın çevrilmesinde büyük pay sahibi oldu.

Tribünleri de ayağa kaldıran 22 yaşındaki forvet, 90+6'da da bu harika performansını golle taçlandırdı. Ligdeki ilk asistlerini yapan ve 4. golüne ulaşan tecrübeli forveti tribünler de ayakta alkışladı.