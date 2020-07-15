Kartal’ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, Kasımpaşa mücadelesinde sonradan oyuna girip 90. dakikada Beşiktaş’a galibiyeti getiren isim olmuştu. Genç futbolcu, önceki günkü Yeni Malatya karşılaşmasına da ikinci yarıda dahil olup hücum hattını hareketlendirdi. Fransız ekiplerinin radarında bulunan ve Beşiktaş Yönetimi’nin 5 milyon Euro’luk değer biçtiği Güven’le alakalı olarak son kararı sezon sonunda teknik direktör Sergen Yalçın’ın vereceği kaydedildi.