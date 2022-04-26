Can Bozdoğan'ın sakatlanması Beşiktaş 'taki yerli rotasyonunu sekteye uğrattı. Bu nedenle de teknik direktör Valerien Ismael sol kanatta Alex Teixeira'nın yerine Güven Yalçın'a forma verdi. Ancak Güven bu şansı iyi kullanamadı.

İlk 45 dakikada girdiği 5 ikili mücadeleyi de kaybeden, şut atamayan ve yaptığı iki ortadada isabet sağlayamayan 23 yaşındaki oyuncu devre arasında oyundan alındı.