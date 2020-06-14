Beşiktaş'ta Güven Yalçın kayıplarda

Kaptan Burak Yılmaz’ın cezası sebebiyle yokluğunda forvet hattında formayı devralan Güven Yalçın, hücum hattında etkisiz kaldı. Genç futbolcu, 45 dakika sonunda yerini Ljajic’e bıraktı.

14 Haziran 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Güven Yalçın kayıplarda

Siyah-Beyazlılar’da kaptan Burak Yılmaz’ın sarı kart cezalısı olması sebebiyle dün akşamki Antalyaspor karşılaşmasında teknik direktör Sergen Yalçın, forvet hattında formayı Güven Yalçın’a verdi.

Kara Kartal’da bu mücadele öncesinde son olarak 19 Ekim’deki Ankaragücü maçında sahaya ilk 11’de çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 7 mücadele sonrasında tekrar bu şansı yakaladı. Oyunda 45 dakika kalan Güven, takım arkadaşlarından beklediği desteği alamaması sebebiyle hücum hattında etkisiz kaldı. Genç yıldız adayı, ikinci yarı öncesinde yerini Adem Ljajic’e bıraktı.


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