Siyah-Beyazlılar’da kaptan Burak Yılmaz’ın sarı kart cezalısı olması sebebiyle dün akşamki Antalyaspor karşılaşmasında teknik direktör Sergen Yalçın, forvet hattında formayı Güven Yalçın’a verdi.

Kara Kartal’da bu mücadele öncesinde son olarak 19 Ekim’deki Ankaragücü maçında sahaya ilk 11’de çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 7 mücadele sonrasında tekrar bu şansı yakaladı. Oyunda 45 dakika kalan Güven, takım arkadaşlarından beklediği desteği alamaması sebebiyle hücum hattında etkisiz kaldı. Genç yıldız adayı, ikinci yarı öncesinde yerini Adem Ljajic’e bıraktı.







