Takımdan ayrılan Güven Yalçın ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Sözleşme yenilemek için parasal konuda sıkıntı çıkarmayıp, kulübün teklifini kabul eden 23 yaşındaki futbolcunun, kontratta 20 lig maçı oynama garantisi istediği öğrenildi.

O dönem yaşanan olaylar doğrultusunda yönetimin, böyle bir teklifi kabul etmediği belirtildi. Gurbetçi futbolcunun, bu yüzden yeni takım arayışı içine girdiği ve Beşiktaş 'tan ayrıldığı ortaya çıktı. Şu an için Güven'i, İtalya'dan Sampdoria istiyor.