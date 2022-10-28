Siyah-Beyazlılar’ın Hatayspor deplasmanından mağlubiyetle dönmesi sonrasında Beşiktaş Yönetimi, camiadan gelen yoğun talebin ardından teknik direktör Valerien Ismael’le yollarını ayırmıştı. Fransız hoca sonrasında kısa sürede yeni teknik direktörünü belirleyen başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’le 1,5 artı 1 senelik anlaşma sağladı. Kartal’da daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Güneş’in, sezon başına 1,5 milyon Euro garanti ücret artı bonuslarla beraber 2 milyon Euro’ya imza attığı öğrenildi. Şenol Güneş’in bugün saat 11.00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenecek törenle resmen duyrulması bekleniyor.

Ekibi şekillenmeye başladı

Kara Kartal’daki ikinci dönemine başlayan Şenol Güneş’in, bugün saat 17.00’deki idmanla takımın başındaki ilk çalışmasında yer alması bekleniyor. 70 yaşındaki teknik adam, pazar günü Ümraniyespor’la Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada taraftarı önüne çıkacak. Deneyimli hocanın teknik ekibi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Güneş’in, ilk olarak Eren Şafak ve Şeref Çiçek’i ekibine dahil ettiği belirtildi. Diğer isimlerin ise yakın süreçte belli olması bekleniyor.

İlgili Haberler Tamer Tuna ve İbrahim Toraman'dan Şenol Güneş açıklaması





Taraftar biletleri tüketti!

Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasının biletlerine Şenol Güneş haberi sonrasında adeta hücum etti. 180 TL ile 4000 TL arasında değişen biletleri tüketen futbolseverler, hafta sonunda Vodafone Park’ı tıklım tıklım dolduracak. Güneş’in gelişinden memnun olan Siyah-Beyazlı camia, Ümraniyespor maçı öncesi hocalarını bağırlarına basacak!

Kazancı’nın durumu...

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, takımın başına Valerien Ismael’in getirilmesinde önemli bir etken olmuştu. Fransız hocanın gönderilmesi sonrasında hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılan Kazancı’nın başkan Ahmet Nur Çebi’nin talebi doğrultusunda görevine devam etmesi bekleniyor. Güneş’in takımın başına getirilmesine karşı olduğu iddialarına rağmen ikilinin Beşiktaş’ın başarısı için birlikte görev almaları bekleniyor.



