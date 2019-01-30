Kartal'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hırvat stoper için Avrupa'nın devleri kapıyı çaldı. İtalyan ekibi Roma ve Inter'in 29 yaşındaki savunmacı için yarışa girdiği öğrenildi. Bu noktada teknik direktör Şenol Güneş, "Savunmadan oyuncu satmayın" diyerek Vida'nın takımda tutulmasını istedi.

Enzo Roco'yo da Levante talip oldu

Güreş'in bu talebine rağmen Beşiktaş yönetiminin lig yarışında liderin 11 puan gerisin düşülmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle değerini bulması durumunda Vida'yı satma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş, Hırvat oyuncu için pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başlarken, Roma 7.5 milyon Euro önerdi. İki tarafın orta yolu bulması bekleniyor. Bu arada Levante, Kartal'ın diğer stoperi Enzo Roco'ya talip oldu.

(Sabah)