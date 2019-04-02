Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, ara transfer döneminde de takımın gündemine gelen Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Şener Özbayraklı için tekrar düğmeye bastı. Ocak ayında transferi, yıllık ücret konusunda yapılan pazarlıklardan sonuç alınamaması sebebiyle gerçekleşmeyen deneyimli isimin yeniden listeye eklendiği bildirildi.

Sarı- Lacivertliler’le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcuyla menaceri aracılığıyla bu hafta içerisinde pazarlıkların başlaması planlanıyor. Kulübüyle olan sözleşmesinin bitimine 6 aydan az kalması sebebiyle başka kulüplerle görüşme hakkı bulunan Şener’in, kulübün şartlarına uyması halinde bu kez Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Bursa’da Güneş’le parladı

Fenerbahçe’de görev yaptığı 4 sezonda 110 karşılaşmaya çıkan Şener Özbayraklı, rakip fileleri 4 karşılaşmada sarsmıştı. Kanarya’dan önce forma giydiği Bursaspor’da Beşiktaş’ın mevcut teknik direktörü Şenol Güneş’le birlikte çalışan Şener, tecrübeli isimle büyük bir çıkış yaşamıştı.

Orhan Yıldırım