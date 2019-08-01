Teknik direktör koltuğuna Abdullah Avcı’yı getirmelerinin ardından kadrolarını; Tyler Boyd ve Douglas’la güçlendiren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor.

Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda; stoper, sol bek ve sol kanat hamleleri konusunda birçok isimle temas halinde bulunuyor.

Sol stoper hattı için Stoke City’li Martins İndi ve Manchester City’li Mangala’yla temas halinde bulunan Kara Kartal’ın sol kanat hattı için ise yine Yevhen Konoplyanka’nın peşine düştüğü ortaya çıktı.

Son 3 sezondur kulübün transfer gündeminde yer alan Ukraynalı oyuncu için Kara Kartal’ın, kulübü Schalke ve oyuncunun menaceriyle yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydettiği belirtildi.

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Schalke’den ayrılmak için kulübüyle anlaşan ve menaceri aracılğıyla gelen teklifleri değerlendiren Konoplyanka’yla ilgili Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş deneyimli oyuncuyla yıllık 2.5 milyon Euro’ya anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlılar’ın Schalke’ye ise 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği haberde yer alırken Alman ekibinin talebinin ise 4 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Schalke ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın indirim talebinin olumlu karşılandığı gelen haberler arasında. Transferin 3 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirileceği iddia ediliyor.