Kamp yeri için teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını bekleyen Beşiktaşlı idareciler teknik adama Avusturya ve Polonya'da kamp merkezleri önerdi. Avcı'nın bayram ertesinde kararını vereceği öğrenilirken Beşiktaş uzakdoğuda da hazırlık maçı yapmak için plan yapıyor..

Beşiktaş'ta Umut Nayir'e güven tam. Sezonu Bursaspor'da noktalayan golcü oyuncunun takımda tutulması hedefleniyor . Kadro dışı bırakılan Orkan Çınar'ın ise kampa götürülmesi düşünülüyor

Siyah beyazlılarda Larin ise yeni sezon öncesinde tatil arası vermedi. Kanadalı özel antrenörler eşliğinde kampa hazırlanıyor. Golcü futbolcunun bu sezon kendisini kanıtlamak istediği ve Beşiktaş forması giymeye devam etmek istediği öğrenildi.

Siyah beyazlılarda Vida'ya ise yeni sezonda kaptanlık pazubandının verilmesi düşünülüyor. Vida'nın savunmadaki liderliğinden memnuniyet duyururken Hırvat stoper takıma olan bağlılığıyla da Beşiktaş yönetiminin takdirini topluyor

Transfer listesi için çalışmalara başlayan yönetimin teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği isimler konusunda düğmeye bastığı öğrenildi…

Yerli oyuncu transferi konusunda girişimler sürerken Beşiktaş scout ekibinin Fransa'da oyuncu takibi gerçekleştirdiği öğrenildi. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle forması giyen Mohammed Diame ise Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Leipzig'den ayrılan Atınç Nukan ise Beşiktaş’tan haber bekliyor... (Bein Sports)