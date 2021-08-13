Beşiktaş 'ta forvet ve stoper transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Stoper adayları arasında gösterilen Diego Godin 3 milyon Euro maaş istiyor, Barcelona'nın Fransız savunmacısı Samuel Umtiti için ise Benfica neredeyse anlaşmayı tamamlamak üzere, üstelik bu oyuncunun satış maliyeti 10 milyon euronun üzerinde... David Luiz için Beşiktaş'ın bir girişimi olmadı.

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre siyah beyazlılar, Ajax altyapısından yetişen Stefano Denswil transferine yoğunlaştı.

Oyuncunun tüm hakları İtalyan Serie A kulübü Bologna'da... Bu kulüp Adem Ljaijc'e talip olmuştu. Denswil'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. İlk pazarlıkta Bologna 1 milyon euro istedi. Ancak bunun daha altında bir fiyat ya da ödemenin gelecek yıl yapılması planı üzerinde duruluyor. 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro maaş, artı bonus talebinde bulundu.





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Beşiktaş bu transferi bitirmeye çok yakın

Sol ayağını kullanan Denswill, son dönemde Bologna'da sol bek oynatılmıştı; ancak o stoper mevkiinde oynamak istiyor. Belçika'da FC Brugge forması da giyen Denswill'e, Kim transferinden önce Fenerbahçe de talip olmuştu.