Beşiktaş'ta gündem Stefano Denswil
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak gündeme Ajax altyapısından yetişen Hollandalı futbolcu Stefano Denswil geldi. Siyah beyazlıların 28 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. Son olarak Bologna'da forma giyen Denswil, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer almıştı.
Beşiktaş 'ta forvet ve stoper transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Stoper adayları arasında gösterilen Diego Godin 3 milyon Euro maaş istiyor, Barcelona'nın Fransız savunmacısı Samuel Umtiti için ise Benfica neredeyse anlaşmayı tamamlamak üzere, üstelik bu oyuncunun satış maliyeti 10 milyon euronun üzerinde... David Luiz için Beşiktaş'ın bir girişimi olmadı.
Radyospor'dan Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre siyah beyazlılar, Ajax altyapısından yetişen Stefano Denswil transferine yoğunlaştı.
Oyuncunun tüm hakları İtalyan Serie A kulübü Bologna'da... Bu kulüp Adem Ljaijc'e talip olmuştu. Denswil'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. İlk pazarlıkta Bologna 1 milyon euro istedi. Ancak bunun daha altında bir fiyat ya da ödemenin gelecek yıl yapılması planı üzerinde duruluyor. 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro maaş, artı bonus talebinde bulundu.
İlgili Haberler
Beşiktaş bu transferi bitirmeye çok yakın
Sol ayağını kullanan Denswill, son dönemde Bologna'da sol bek oynatılmıştı; ancak o stoper mevkiinde oynamak istiyor. Belçika'da FC Brugge forması da giyen Denswill'e, Kim transferinden önce Fenerbahçe de talip olmuştu.