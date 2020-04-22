Beşiktaş, yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı. Sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren oyuncuların durumu da yavaş yavaş belli oluyor.

Zulte Varegem'de forma giyen Cyle Larin, sezon bittiğinde siyah beyazlılara dönecek.

Belçika ekibi, Kanadalı golcü için 2 milyon 500 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamıştı.

Fransa Ligue 1'e veda etmeye hazırlanan Toulouse, ekonomik kriz yaşadığı için İsimat Mirin’i transfer etmeyecek.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, 14 lig maçında bir gol attı.

Demir Grup Sivasspor’un bu sezonki çıkışında önemli rol oynayan Fatih Aksoy da sezon sonunda takıma katılacak.









Genç futbolcunun Teknik direktör Sergen Yalçın’ın gelecek sezon planlamasında yer aldığı öğrenildi.

Feyenoord’a kiralık olan Oğuzhan Özyakup’un geleceği ise belirsizliğini koruyor. 1 Eylül’e kadar liglerin ertelendiği Hollanda'da kiralık sözleşmelerin akibeti henüz belli olmadı.

27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a dönüp dönemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Tecrübe kazanmaları için kiralanan; Erdem Seçin, Ajdın Hasic, Sedat Şahintürk, Alpay Çelebi gibi genç oyuncuların durumuna da yeni sezon öncesi yapılacak kampta teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek.

Kaynak: TRT SPOR