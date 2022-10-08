Beşiktaş ’taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza, ayrılık seçeneğine yakın duruyor. Ülkesinden Gremio’nun talip olduğu Brezilyalı oyuncu, bu kararını yönetime de bildirdi. Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Josef’in devam etmesi adına ‘uzatma’ opsiyonu için görüşmeler yapılacak. Yönetimin, Josef’in en azından bir sezon daha takımda kalması için şartları zorlayacağı öğrenildi.





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Ne olmuştu?

Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının son düdüğünün ardından bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atlamış ve Siyah-Beyazlı futbolcular Salih Uçan ile Cenk Tosun'a saldırmıştı. Bu saldırı sonrasında da takım kaptanı Josef de Souza, saldırganı arkadaşlarının yanından uzaklaştırmıştı. Yaptığı bu hareket nedeniyle Brezilyalı futbolcu PFDK tarafından 1 maç ceza aldı. Beşiktaş, bu karara itirazda bulunsa da Tahkim Kurulu itirazı reddetti ve cezayı onadı. Josef, Ankaragücü maçında yaşananlardan sonra gelecek sezon takımda kalmayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.







