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Beşiktaş'ta gündem Josef de Souza

Beşiktaş Yönetimi, Gremio’nun talip olduğu Josef de Souza'yı takımda tutmak istiyor. Siyah Beyazlılar, tecrübeli orta sahanın en azından bir sezon daha takımda kalması için şartları zorlayacağı öğrenildi.

08 Ekim 2022, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gündem Josef de Souza

Beşiktaş ’taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza, ayrılık seçeneğine yakın duruyor. Ülkesinden Gremio’nun talip olduğu Brezilyalı oyuncu, bu kararını yönetime de bildirdi. Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Josef’in devam etmesi adına ‘uzatma’ opsiyonu için görüşmeler yapılacak. Yönetimin, Josef’in en azından bir sezon daha takımda kalması için şartları zorlayacağı öğrenildi.


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Ne olmuştu?

Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının son düdüğünün ardından bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atlamış ve Siyah-Beyazlı futbolcular Salih Uçan ile Cenk Tosun'a saldırmıştı. Bu saldırı sonrasında da takım kaptanı Josef de Souza, saldırganı arkadaşlarının yanından uzaklaştırmıştı. Yaptığı bu hareket nedeniyle Brezilyalı futbolcu PFDK tarafından 1 maç ceza aldı. Beşiktaş, bu karara itirazda bulunsa da Tahkim Kurulu itirazı reddetti ve cezayı onadı. Josef, Ankaragücü maçında yaşananlardan sonra gelecek sezon takımda kalmayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.


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