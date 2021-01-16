Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Ocak ayını 2 transferle kapatmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bir forvet ve 1 de stoper almak için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda ilk olarak sezon başında da kulübün gündemine gelen Mario Mandzukic için temaslarda bulunan yönetim, Hırvat futbolcu konusunda önemli bir aşama kaydetmişti. Tecrübeli golcüyü 1 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar karşılığında ikna etmeye yaklaşan Kara Kartal, imza için geri sayımdayken İtalya’dan gelen haberle sarsıldı. Serie A ekibi Milan, yarım sezondur boşta bulunan Mandzukic için devreye girdi ve yıldız ismin ibresi bir anda Çizme’ye döndü. İtalyan basını, 34 yaşındaki golcünün transferi için Milan’ı favori görse de Beşiktaş cephesinin umutlu bekleyişi sürüyor.

Hedefte İtalya ve İspanya var

Siyah-Beyazlılar, forvet operasyonunda basına yansıyan diğer isimler konusunda çalışmalarını gizlilikle yürütüyor. Özellikle İtalya ve İspanya’dan birkaç futbolcuyla görüşme halinde bulunan Beşiktaş’ın, Mandzukic defterinin tamamen kapanması sonrasında alternatif isimlere yoğunlaşması bekleniyor. Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Gaziantep’ten Alexandru Maxim ve Kasımpaşa’dan da Fode Koita için çalışma başlatan ancak 2 futbolcunun kulübünün de bonservis talebinde bulunması sebebiyle bu oyuncular konusunda çıkmazda bulunan yönetim, diğer isimler üzerine yoğunlaşmış durumda...