Beşiktaş'ta transfer için hareketli günler başlıyor. Siyah beyazlılarda çalışmalar hız kazanırken imza aşamasına gelen isimlerin kamp öncesinde açıklanması planlanıyor.

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz transferin gözdesi oldu . Genç oyuncu için Udinese'nin siyah beyazlılara 7 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Teklifin değerlendirilmeye alındığı bilgisine ulaşılırken Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'nun altında oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı gelen haberler arasında...

Beşiktaş ayrıca Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlı yöneticilerin Emre Kılınç'ı transfer etmek için Demir Grup Sivasspor yönetimiyle temas halinde oldukları gelen bilgiler arasında...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadroda görmek istediği Emre'nin de Beşiktaş forması giymek istediği ve teklife sıcak baktığı öğrenildi...

Öte yandan siyah beyazlılarda forma göğüs reklamı sponsoru olan telekomünikasyon kuruluşuyla çalışmaya devam edilecek . Yeni sezonda da aynı sponsor desteği Beşiktaş formasında yer bulacak.

Kaynak: beINSPORTS