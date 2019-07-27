Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine Bruno Martins İndi geldi. İngiltere’de Premier Lig’in bir altı olan Championship’te mücadele eden Stoke City’de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu için kulübüyle temasların başladığı bildirildi. Siyah-Beyazlılar’ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens’in de vatandaşını ikna etmek adına devreye girdiği öğrenilirken, Kartal’ın satın alma opsiyonlu kiralık teklifini ilettiği bildirildi.

Bütçe olarak da bu transfere yaklaşık 1.5 milyon Euro ayrıldığı konuşuluyor. Sözleşmesi 2022’de bitecek İndi, geçen sezon 41 maçta oynadı ve 1 gol attı.