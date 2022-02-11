Attığı 9 golle Beşiktaş 'ın en skorer ismi olan Michy Batshuayi dün akşam sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlamadı, kulübedeydi. Siyah-Beyazlı takımda toplamda 27 maça çıkan Belçikalı golcü yeni geldiği 2. haftadaki Gaziantep maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki Ajax mücadelelerinde sonradan oyuna girmiş, diğer karşılaşmalara ise ilk 11'de başlamıştı. 'Batsman' dün gece ise kulübede görev bekledi. İkinci yarının başında ısınmaya giden Batshuayi 73'te Alex Teixeira'nın yerine oyuna dahil oldu. 90+9'da karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü kaçırması tribünleri çıldırttı.