Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Atiker Konyaspor'u son dakika golüyle sahasında 3-2 yenerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, bu hafta da taraftarı önünde boy gösterecek. İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL

2. Kategori: 225TL

3. Kategori: 205TL

4. Kategori: 195TL

5. Kategori: 165TL

6. Kategori: 150TL

7. Kategori: 100TL

8. Kategori: 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL