Beşiktaş'ta Göztepe maçı biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

12 Mart 2019, Salı 16:50
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 

Atiker Konyaspor'u son dakika golüyle sahasında 3-2 yenerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, bu hafta da taraftarı önünde boy gösterecek. İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları şu şekilde: 

1. Kategori: 245TL 

2. Kategori: 225TL 

3. Kategori: 205TL 

4. Kategori: 195TL 

5. Kategori: 165TL 

6. Kategori: 150TL 

7. Kategori: 100TL 

8. Kategori: 90TL 

VIP: 680TL 

1903 A-E: 680TL 

1903 B-D: 750TL 

1903 C: 800TL 

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