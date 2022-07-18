Golcü transferinde Beşiktaş 'ın en çok istediği isimlerden biri olan Wout Weghorst, 5 Temmuz tarihinde sözleşmeyi imzaladı. Fakat yıldız forvet, ilk geldiği günden itibaren birtakım fiziki testlerde henüz hazır olarak gözükmezken, hamile olan eşi için izin alması da oyuncunun geride kalmasına neden oldu.

Fakat Siyah-Beyazlılar, Hollandalı santrforun açıklarını kapatmak için kolları sıvadı. 20 Temmuz'da İspanya'da gerçekleşecek olan kampta Weghorst, ekstra program dahilinde çalışacak. Böylece 29 yaşındaki futbolcunun, kısa bir süre içerisinde fiziki açıklarını kapatıp, bu konuda takım arkadaşları ile aynı seviyeye gelmesi hedeflenecek. Weghorst, Kara Kartal'da Mainz ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika süre bulmuştu.

Orhan Yıldırım