Şampiyonlar Ligi'nde 4'te ‘0’ çeken Beşiktaş , gözünü artık lige çevirdi. 11 hafta sonunda 20 puan toplayan ve 7 puan gerisinde olduğu lider Trabzonspor ile 6 Kasım'da kozlarını paylaşacak olan Kara Kartal, zorlu mücadeleden zaferle ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ayrıca Karadeniz ekibi karşısında Siyah- Beyazlı ekibin 3 yıldızı da yüksek ihtimalle sahada olacak. Takımın maestrosu Miralem Pjanic, Bordo-Mavililer ile oynanacak mücadelede formasına kavuşacak. Savunmada ise ağrıları bulunduğu için Sporting karşısında riske edilmeyen Domagoj Vida, büyük bir aksilik olmazsa geri dönecek.

Güven Yalçın kadroda...

Sakatlığı düzelen yıldız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou da idman eksiği yüzünden özel olarak çalışmalarını sürdürüyordu. Fransız futbolcunun da bir probleminin kalmadığı ve maç gününe kadar hazır hale geleceği belirtildi. Bu arada yıldız sağ bek Valentin Rosier'in durumunun ise şüpheli olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan Avrupa kadrosunda yer almayan Güven Yalçın da şans verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.