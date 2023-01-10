Manchester United ile söz kesen Wout Weghorst’un devre arasında takımdan ayrılmak istemesi üzerine santrfor arayışına giren Beşiktaş ’ın gündemindeki ilk isim olan Vincent Abobukar’ın transferi çıkmaza girdi.

Beşiktaş Kulübü, Wout Weghorst’un sözleşmesinde devre arası takımdan ayrılma ile ilgili bir madde bulunmadığını belirtip, “Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Kulübü’ndedir” açıklamasını yaptı. Diğer yandan futbolcunun menajeri, siyah beyazlı yöneticilerle görüşerek Weghorst’un devre arasında takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Yönetim 5 milyon Euro talep ederken, Cziommer en fazla 3 milyon Euro verebileceklerini belirtti.





Cristiano Ronaldo’yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu futbolcu, bonservis bedelinin olmamasını bir koz olarak kullanıp siyah beyazlılardan yılda 3.5 milyon Euro garanti para istedi. Rakamı yüksek bulan ve indirim talep eden Beşiktaş yönetimi olumlu yanıt alamayınca rotayı Konyaspor ’da oynayan Senegalli Mame Diouf’a çevirdi.





Türkiye’de üçüncü yılını yaşayan Diouf, ilk iki sezonunda Hatayspor forması giydi. Bordo beyazlı takımda başarılı performans gösterip 75 resmi maçta 31 gol, 8 asist üreten 35 yaşındaki futbolcu, bu sezonun başında Konyaspor’a Transfer oldu. Yeşil beyazlı takımda oynadığı 12 lig karşılaşmasında 7 gol atıp 2 asist yapan Diouf, önceki gün takımının 3-3 berabere kaldığı Karagümrük maçında 3 gol birden kaydetti. Türkiye’yi çok iyi tanıması ve istikrarlı bir başarı grafiği olması nedeniyle tercih edilen Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili çalışmaların başladığı öğrenildi.

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Mame Diouf kimdir?

· Doğum tarihi: 16 Aralık 1987

· Doğum yeri: Dakar

· Boy: 1.85 metre

· Mevki: Santrfor

· Oynadığı kulüpler: ASC Jaraaf, Molde, Manchester United,

Blackburn, Hannover, Stoke,

Hatayspor, Konyaspor

· Senegal Milli Takımı kariyeri:

51 maç-10 gol

(Hürriyet)



