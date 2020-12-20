Kara Kartal’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu’yla oynadığı karşılaşmada dinlendirilen Vincent Aboubakar, bu akşamki Erzurumspor mücadelesiyle ilk 11’deki yerine dönecek.

Siyah- Beyazlı formayla Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta 5 gollük performans sergileyerek takımın yaptığı çıkışta önemli bir paya sahip olan tecrübeli futbolcu, Vodafone Park’ta gollerine devam etmek için sahaya çıkacak. Takım çalışmalarında etkili futbolunu sürdüren başarılı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında yeni bir çıkış peşinde olan takımına bu hedefi doğrultusunda golleriyle destek olmaya çalışacak.

Gizli forvet Larin

Siyah-Beyazlı formayla 9 lig maçında attığı 6 golle krallık yarışında da ön sıralarda yer alan Aboubakar, bugünkü Erzurumspor mücadelesinde yine Cyle Larin’le birlikte görev yapacak. Mücadeleye kanat hattında başlayacak olan Kanadalı yıldız Larin, maç içerisinde sık sık ileriye çıkıp hem Aboubakar’a pozisyon yaratacak hem de takımın gizli forveti olarak gol peşinde olacak.