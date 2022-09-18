Süper Lig 'de Başakşehir'e 1- 0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Beşiktaş , dün akşam da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ligin yeni takımı İstanbulspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Son iki maçta 5 puan kaybeden Siyah Beyazlılar'da artık gözler, Milli aranın ardından oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çevrilecek.

2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak dev mücadeleden galibiyetle ayrılıp, hem taraftarlarını mutlu etmek hem de yeniden şampiyonluk yarışında havaya girmek isteyen Kara Kartal, lige verilen arada bir an önce her açıdan eksiklerini kapatmaya çalışacak.

İki isim döndü...

Teknik direktör Valerien Ismael'in takımında kırmızı kart cezası sona eren Josef De Souza ve sakat Welinton, İstanbulspor maçıyla yeniden takıma döndü. Atiba Hutchinson ile birlikte sakatlar listesinde olan ve 4 haftadır forma giyemeyen Rachid Ghezzal ile Delle Alli'nin de Fenerbahçe mücadelesine kadar tamamen hazır hale gelerek formalarına kavuşmaları bekleniyor. Dev kapışma öncesi tam kadro olması beklenen Kartal'da bu durum, Ismael'ın elini bir hayli güçlendiriyor.

Gedson'dan ilk asist geldi

Siyah-Beyazlılar'ın, Benfica'dan bonservisiyle sezon başında kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Beşiktaş adına dün akşam 7.kez Süper Lig'de sahne aldı ve ilk asistini yaptı. Yıldız futbolcu, "Bizim seviyemizin altında bir oyun oynadık. Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık Çok daha iyi ve fazla çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Milli takım arasından sonra daha iyi dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

Redmond'un ikinci maçı

Kara Kartal'da ilk maçına 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında çıkan Nathan Redmond, İstanbulspor deplasmanında da forma şansı buldu. Yine ikinci yarıda oyuna giren Redmond, "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. 2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Oyun, bizim seviyemizin altında oldu" ifadelerini kullandı.







