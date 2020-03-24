Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle formasından uzun bir süre uzak kalan Dorukhan'ın tamamen iyileştiği bilgisi geldi. Genç oyuncu formunun zirvesinde iken yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir futboldan uzak kaldı.

Siyah Beyazlı ekipte Sergen Yalçın ise Dorukhan'ı yeniden takıma kazandırmayı istiyor. Yalçın'ın Dorukhan'a kalan maçlarda şans vermesi bekleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolcuları telefonla arayarak moral verdiği öğrenildi. Yalçın'ın herkesle sohbet ettiği belirtildi. Dorukhan'la da konuşan genç teknik adamın bu kararını ilettiği ve oyuncunun olumlu tepki verdiği öğrenildi.

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