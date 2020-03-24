Beşiktaş'ta gözler Dorukhan Toköz'de

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle formasından uzun bir süre uzak kalan Dorukhan'ın tamamen iyileştiği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Dorukhan'a kalan maçlarda şans vermesi bekleniyor.

24 Mart 2020, Salı 17:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gözler Dorukhan Toköz'de

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle formasından uzun bir süre uzak kalan Dorukhan'ın tamamen iyileştiği bilgisi geldi. Genç oyuncu formunun zirvesinde iken yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir futboldan uzak kaldı. 

Siyah Beyazlı ekipte Sergen Yalçın ise Dorukhan'ı yeniden takıma kazandırmayı istiyor. Yalçın'ın Dorukhan'a kalan maçlarda şans vermesi bekleniyor. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolcuları telefonla arayarak moral verdiği öğrenildi. Yalçın'ın herkesle sohbet ettiği belirtildi. Dorukhan'la da konuşan genç teknik adamın bu kararını ilettiği ve oyuncunun olumlu tepki verdiği öğrenildi. 

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