Beşiktaş'ta gözler Cenk Tosun'da!
Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından performansı artan Cenk Tosun son olarak Şanlıurfa karşısında 2 gol, 1 asistle oynamıştı. Tecrübeli forvet, Gaziantep FK karşısında da Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak.
Beşiktaş ’ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında Kara Kartal’ın hücum hattında belirgin bir yükseliş yaşanmıştı. Önceki teknik direktör Valerien Ismael’in döneminde dakikalara mahkum kalan Cenk Tosun, ilk 11’e geçiş yapması sonrasında kısa sürede takıma maksimum katkı vermeye başladı.
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Son olarak Şanlıurfaspor’la oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında takım 2-0 geriye düşmüşken sorumluluk alan Cenk, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla geri dönüşün en önemli mimarı olmuştu.
Başarılı futbolcu, bugün Gaziantep deplasmanında oynanacak karşılaşmada da Kara Kartal’ın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Tosun, Weghorst’la birlikte Beşiktaş’a zaferi getirmeye çalışacak.