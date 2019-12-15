Beşiktaş’ta gözler Burak Yılmaz’da

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Kara Kartal’ın UEFA Avrupa Ligi’nde erken havlu atması sebebiyle Wolverhampton’la oynanan karşılaşmada dinlendirilmişti. Bireysel olarak çalışmalarına İstanbul’da devam eden başarılı futbolcu, Yeni Malatyaspor mücadelesine hazır...

Zorlu karşılaşmaya özel olarak hazırlanan Milli golcü, bu akşam şovuna kaldığı yerden devam etmek için çaba gösterecek.

Bu sezon ligde attığı 5 golün 4’ünü Dolmabahçe’de atan 34 yaşındaki forvet, taraftarı önünde rakip fileleri havalandırıp takımına 3 puanı getirmek için elinden geleni yapacak.