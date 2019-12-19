Beşiktaş'ta gözler artık derbide

Türkiye Kupası’nda üst tura çıkan Siyah-Beyazlılar, karşılaşmanın ardından İstanbul’a döndü.

19 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Beşiktaş'ta gözler artık derbide

Beşiktaş, Süper Lig’de pazar akşamı Fenerbahçe’yle oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına bugün ara vermeden başlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararıyla kupayı dinlenerek geçiren Kara Kartal’ın as kadrosu, Yeni Malatya ve 24Erzincanspor karşılaşmalarında aldıkları mağlubiyetleri Kadıköy’de elde edecekleri 3 puanla unutturmayı planlıyor. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızının cezasını, dünkü 24Erzincanspor mücadelesinde tamamlayan Caner Erkin, pazar günkü derbide görev yapacak. Ek olarak sakatlığını atlatan Ruiz’in de Fenerbahçe karşısında görev yapabilecek durumda olduğu kaydedildi.

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