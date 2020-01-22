Türkiye Kupası’nda bu akşam, ‘ya tamam ya devam’ mücadelesine çıkacak olan Siyah- Beyazlılar’da bu mücadelede gözler, Adem Ljajic’te olacak. Son 16 turundaki ilk mücadelenin kadrosunda yer almayan yıldız futbolcunun bu akşamki rövanş karşılaşmasında ise ilk 11’de yer alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın Süper Lig’de geçen hafta Sivasspor’la oynadığı karşılaşmada takımın tek golünü kaydeden isim olan Ljajic’in, teknik ekip tarafından Erzurumspor maçına özel olarak hazırlandığı kaydedildi.

Ljajic’in idman performansından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu akşamki mücadele öncesinde takımı tecrübeli futbolcunun üzerine kurup oyuncusundan skor yönünden de takıma katkı yaparak tur biletini getirmesini istediği öğrenildi.