Beşiktaş'ta tek aday olarak seçime giren ve yeniden başkan seçilen Fikret Orman, yönetim kurulu listesindeki isimlerin görev dağılımını gerçekleştirdi.

Buna göre siyah beyazlı kulübün yönetiminde yer alan yeni ve eski isimlerin görevleri şu şekilde oluştu:

- Fikret Orman (Başkan)

- Serdal Adalı (İkinci başkan)

- Umut Güner (Asbaşkan, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park’tan Sorumlu Yonetim Kurulu Üyesi)

- Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, İcra Kurulu Başkanı)

- Deniz Atalay (Asbaşkan, TFF ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

- Hüseyin Yücel (Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, E- Spor’dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)

- Ahmet Kavalcı (BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

- Metin Albayrak (Futbol Altyapı ve Scouting Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

- Ahmet Cihat Kumuşoğlu (Muhasip Üye, Basketboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)

- Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuktan Sorumlu, İcra Kurulu ve Transfer Komitesi Üyesi)

- Hüseyin Mican (Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)

- Hakan Özköse (Taraftar ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

- Erdal Karacan (Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

- Gökçe Meriçten (Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

- Candaş Tolga Işık (İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

- Melih Aydoğdu (Transfer Komitesi Üyesi)