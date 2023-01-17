Beşiktaş’ta golcü transferi tamam! Kayserispor maçında kadroda

Beşiktaş 'ta Wout Weghorst'un ani ayrılığı sonrası golcü transferi öncelik haline gelmişti. Siyah-Beyazlılar, yeni golcüsüyle anlaşma sağlayarak geri sayıma geçti.

WOUT WEGHORST GERİ SAYIMDA

Beşiktaş’la yollarını ayıran ve bonservisini elinde bulunduran Burnley’den kiralık olarak Manchester United’a transfer olan Wout Weghorst, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Hollandalı forvetin, Kırmızı Şeytanlar’da 27 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Sezon sonuna kadar United’da oynayacak 30 yaşındaki forvetin, İngiltere Premier Ligi’nde yarın Crystal Palace ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.





MULEKA, KARTAL'DA DEVAM EDİYOR

Kara Kartal’ın sezon başında Standard Liege’den kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka’ya talip çıkmıştı. Genç oyuncunun Mısır temsilcisi Al Ahly’nin radarına girdiği ve temasta bulunduğu bildirilmişti.

Beşiktaş’ın ise Mısır kulübüne Muleka için olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Oyuncu da kariyerine Siyah-Beyazlı formayla devam etmeye olumlu bakıyor.

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ABOUBAKAR VARSA ŞAMPİYONLUK VAR!

Beşiktaş’ta üçüncü Aboubakar dönemi için geri sayım başladı... Kara Kartal’da 2016-17 ve 2020-21 olmak üzere 2 sezonda görev yapıp ikisinde de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kamerunlu forvetten beklenti, yine mutlu sona ulaştırması... Kara Kartal’da teknik ekip, takımın hücum hattındaki etkinliğin artırması ve başta Valentin Rosier olmak üzere düşüşteki futbolcuların formlarını yukarı taşıması için Aboubakar’ın gelişini dört gözle bekliyor. Siyah-Beyazlı futbolcuyla 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlayan yönetim, Al Nassr’la yollarını ayırır ayırmaz Aboubakar’ı bu hafta İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Kartal’da tek gündem Aboubakar... Yönetim, deneyimli oyuncunun Al Nassr’dan resmen ayrılması sonrasında üçüncü Aboubakar döneminin başlamasını merakla bekliyor. Taraftarın da Siyah-Beyazlı formayı giymesini iple çektiği yıldız isim için de teknik ekibin beklentisi büyük... Beşiktaş’ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyip 27 lig maçında 12 gol atarak şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Aboubakar, 2020-21’de de 1 sezon görev yaptığı takımda 26 maçta 15 gol atarak iki dönem 2 şampiyonluk yaşamıştı. Şenol Güneş liderliğindeki teknik ekip Aboubakar’ın gelişiyle hücum hattındaki öz güvenin artmasını ve özellikle Valentin Rosier başta olmak üzere formu düşüşte olan oyuncuların yükselişe geçmesini ve takımın en kısa sürede şampiyonluk yarışına dönmesini bekliyor.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ta 2 sezonda 67 maça çıkıp toplamda 35 gol atarak 2 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kayserispor maçında kadroda olması bekleniyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la sözleşme fesih konusunda anlaşan Aboubakar, son prosedürlerin tamamlanması sonrasında 2 milyon 250 bin Euro’yu alıp ayrılacak. Yıldız isim, sonrasında Beşiktaş’la 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon Euro’ya imza atacak. Tecrübeli futbolcu, yarım dönem için ise 1,5 milyon Euro kazanacak. Aboubakar’ın bu hafta içerisinde İstanbul’da olması ve pazar günkü Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Yönetimden net mesaj...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar için Konyaspor karşılaşması sonrasında şu açıklamada bulunmuştu: “Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı değil. Kulübü ile arasındaki konulara çözmeye çalışıyor. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo’nun lisans süreci 22 Ocak’ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek” demişti.