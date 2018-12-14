Beşiktaş'ta golcü listesi genişliyor...

Devre arasında mutlaka kaliteli bir forvet alacak olan Beşiktaş’ta liste giderek genişliyor. Chicharito, Mario Gomez ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra Watford forması giyen Okaka ile Los Angelas’tan ayrılmaya hazırlanan Zlatan İbrahimovic de gündemde.

14 Aralık 2018, Cuma 06:07
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Beşiktaş'ta golcü listesi genişliyor...

Devre arasında mutlaka kaliteli bir forvet alacak olan Beşiktaş’ta liste giderek genişliyor. Chicharito, Mario Gomez ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra Watford forması giyen Okaka ile Los Angelas’tan ayrılmaya hazırlanan Zlatan İbrahimovic de gündemde.

Ancak Ibra, yüksek maliyeti nedeniyle hayal gibi duruyor. Yönetim, santrfor alması halinde Larin ile Vagner Love’u ise elden çıkartmayı planlıyor. Güven Yalçın ile Mustafa Pektemek’le ilgili teknik heyetin raporu olumlu.

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