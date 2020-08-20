Kupa 1 yolunda grup aşamasına kalabilmek için 3 ön eleme turuna çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, ilk sınavını salı günü Yunanistan temsilcisi APOK karşısında verecek. Yunanistan'da ancak seyircisiz olarak oynanacak mücadelede rakibini devirip sıradaki rakiplerini beklemeyi planlayan Kara Kartal'da yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği özellikle forvet transferini bugün yetiştirmeye çalışıyor. PAOK'la oynayacağı karşılaşma için oyuncu listesini bu geceye kadar UEFA'ya göndermesi gereken Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse'yi kısıtlı sürede bitirmeyi amaçlıyor. 35 yaşındaki futbolcuyla ön anlaşma sağlayan ancak listesindeki diğer isimler üzerine yoğunlaşılması sebebiyle Senegalli oyuncuyu B Planı olarak bekleten Kartal, listeyi vermesine saatler kala forvetini açıklaması bekleniyor.

Bir jest de Beşiktaş bekliyor

Beşiktaş Kulübü, UEFA’ya göndereceği liste konusunda zaman daralırken forvet hattı için yeni bir ismi daha gündemine aldı. Kara Kartal’ın, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın 29 yaşındaki Gineli golcüsü Fode Koita’yı hedefleri arasına eklediği bildirildi. Ligin 3 büyük kulübüyle dayanışma kararı çerçevesinde kalecisi Fatih Öztürk’ü Galatasaray’a, forveti Mame Thiam’ı da Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak gönderek Kasımpaşa’dan Beşiktaş için de bir jest bekleyen Siyah-Beyazlılar’ın, İstanbul ekibinden Koita’yı istediği öğrenildi.