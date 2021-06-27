Sezon bitimiyle Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar’la yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde başarı getirecek bir hücum hattı oluşturmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’den ocak ayında ayrılan Diego Costa’yı listesinin başına yazan yönetim, 32 yaşındaki futbolcuya son olarak 2.5 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunmuştu. Yıldız ismin imza parası talebini ise geri çeviren Siyah-Beyazlılar, yeni haftada Costa’dan olumlu geri dönüş bekliyor.

2 yeni golcü gelecek

Hücum hattını 2 yeni golcüyle takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kulübün kapısından dönen ve Atletico Mineiro’yla anlaşan Hulk’u da tekrar gündemine aldı. Menajerler aracılığıyla önerilen futbolcuyu bonservisini alıp gelmesi halinde değerlendirebileceğini ileten yönetim, ocak ayında teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla alınmasını istediği Sambacı’yı şartlı kabul etti.

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İstanbul’a gelmek istiyor

Hatayspor formasıyla geçen sezon 38 maça çıkıp 19 gol ve 5 asistle oynayan Mame Diouf da gündemden düşmüyor. Hatay’ın 33 yaşındaki Senegalli golcüsünün kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanması sonrasında karşısına 1.2 milyon Euro’luk çıkış maddesi çıkan Beşiktaş , bu bedeli ödemek istemiyor. Kariyerine İstanbul’da devam etmeyi düşünen tecrübeli golcüye menajeri aracılığıyla, ‘Bonservisini al, gel’ mesajını gönderen idareciler, bu oyuncuyu da bonservisi olmaması halinde kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

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