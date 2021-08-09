Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın’ın olumlu raporu sonrasında sözleşmesi yenilenen Gökhan Töre, yeni sezon öncesindeki çalışmalarda takımın en çok dikkat çeken ismi olarak ön plana çıkıyor. Geçen dönem peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini göstermekte güçlük çeken başarılı futbolcu, şimdi ise hazır ve güçlü görüntüsüyle teknik ekibe güven veriyor.

Bambaşka bir Güven Yalçın

Geçen sezonun ikinci yarısını Lecce’de kiralık olarak geçiren Güven Yalçın’ın İtalya’daki macerası istediği şekilde gitmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda takımda tutulan 22 yaşındaki futbolcu, hocasına yeni dönemde bambaşka bir görüntü sergileyeceğinin sözünü verdi. İdmanlardaki hırslı performansıyla Sergen Yalçın’ın gözüne giren Güven, yeni sezonda forma rekabeti içinde yer alacak.







